Im Saar-Pfalz-Derby der Handball-Oberliga musste sich der TuS Dansenberg am Sonntag dem ambitionierten Tabellenzweiten TV Homburg in eigener Halle mit 31:35 (17:16) geschlagen geben. Die Schwarz-Weißen verbleiben trotz der dritten Niederlage in Folge weiterhin auf Rang vier.

Wie schon beim 21:32 in Eckbachtal und zuletzt beim 29:37 in Bingen erwies sich die Abwehr der Perspektivmannschaft einmal mehr als Achillesferse. Mit der Offensivleistung gegen den Aufstiegskandidaten konnte