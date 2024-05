Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pünktlich vor Beginn der French Open meldet sich Alexander Zverev auf rotem Sand in hoffnungsvoller Form zurück. Auch Altmeister Boris Becker ist begeistert. Mit dem Turniersieg in Rom klettert Zverev in der Weltrangliste.

Am Viertelfinal-Verlierer auf dem Centre Court von Rom ließ Alexander Zverev kein gutes Haar. „Tausend Kilometer“ sei der von der Weltspitze entfernt, „unglaublich weit weg, mal ein