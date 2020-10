Nach 24 neuen Corona-Fällen am Mittwoch sind am Donnerstag weitere 25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Stadt und Kreis Kaiserslautern hinzugekommen. Nach 15 Fällen am Mittwoch gingen am Donnerstag 14 Fälle auf das Konto von Personen aus Kaiserslautern. Jeweils eine Person erkrankte aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn und der Verbandsgemeinde Weilerbach. In der Verbandsgemeinde Landstuhl traten vier Neuinfektionen auf, weitere vier in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Eine Person erkrankte bei den Streitkräften neu. Aktuell sind damit 133 Personen in Stadt und Kreis Kaiserslautern an dem Coronavirus erkrankt. Das Corona-Testzentrum in Schwedelbach nahm am Donnerstag 156 Proben.

Bei den 15 Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Mittwoch in der Stadt Kaiserslautern verzeichnet hat, gehen fünf Fälle auf das Konto eines engen familiären Zusammenhangs. Das hat die Pressesprecherin der Behörde, Georgia Matt-Haen, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. „Insgesamt ist aber festzustellen“, so stellte die Sprecherin fest, „dass es bei dem Infektionsgeschehen zunehmend eine breite Palette gibt.“