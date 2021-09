Hilfesuchend hat sich am Montag ein 24-Jähriger an die Polizei gewandt: Nach einer durchzechten Nacht hatte er sein Handy verloren. Laut Polizei war er mit dem Taxi am Sonntagmorgen nach Hause gefahren, seitdem könne er sein Smartphone nicht mehr finden. Mit einer App konnte er das Telefon jedoch in einer Straße im Stadtteil Kotten orten. Gemeinsam mit den Beamten fuhr der 24-Jährige zum Standort, an dem sein Handy vermutet wurde. Dort parkte ein Taxi. Nach einer Kontaktaufnahme mit dem Taxiunternehmen kam der Fahrer des Wagens. Im Auto fand man das Telefon. Es war auf der Heimfahrt offensichtlich unbemerkt unter den Beifahrersitz gerutscht. Der Mann freute sich über sein wiedergefundenes Handy.

Handy im Streifenwagen liegengelassen

Zusammen mit den Beamten trat er den Rückweg zur Polizeidienststelle an. Auf dem Rückweg erhielten die Polizisten dann jedoch einen Einsatzauftrag, so dass der 24-Jährige vorzeitig ausstieg. Später stellten die Beamten fest, dass er sein Handy diesmal im Streifenwagen der Polizei liegengelassen hatte. Das Handy händigten die Polizisten dem Mann nun ein zweites Mal aus.