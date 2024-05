Ab Montag heißt es für alle Verkehrsteilnehmer in der Kramstraße aufgepasst: Denn dann wird die Verkehrsführung geändert.Der innere Ring soll nach dem Verkehrskonzept der Stadt vor allem den Radfahrerinnen und Radfahrern gehören – genau wie die großen Ringstraßen den Autofahrerinnen und Autofahrern. Der nächste Baustein dafür sind die Änderungen in der Kramstraße. Diese wird ab Montag zwischen Kleinem Platz und Untertorplatz für den Radverkehr in Gegenrichtung geöffnet – bei Umkehr der Einbahnstraßenrichtung für den motorisierten Verkehr. Dieser darf künftig nur noch in Richtung Untertorplatz fahren. Wegen der Markierungsarbeiten ist bereits ein Halteverbot ausgewiesen.

Der Hintergrund: Die Stadtverwaltung erreichten in der Vergangenheit immer wieder Hinweise von Anwohnenden, die sich um die Verkehrssicherheit am Untertorplatz und in der Kramstraße sorgen. Im Dezember 2022 beschloss der Mobilitätsausschuss ein Maßnahmenbündel zur „Fahrradzone Innenstadt“. Ziel ist, die Verkehrssicherheit insbesondere für den Rad- und Fußverkehr zu erhöhen, alle Straßen für den Autoverkehr erreichbar zu halten, das letzte Stück Einbahnstraße auf dem inneren Ring für den Radverkehr zu öffnen und den Untertorplatz als Gastronomiestandort zu stärken.