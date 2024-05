Grünstadt war mit seiner ersten Pro-Demokratie-Kundgebung später dran als andere Städte, dafür sind die Veranstalter hier umso hartnäckiger: Am Samstag gibt’s eine zweite Auflage. Hauptorganisator ist wieder der protestantische Pfarrer Andreas Funke, diesmal will er die Verbandsgemeinde Leiningerland stärker einbinden. So stehen deren Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) sowie der evangelische Seelsorger Julian Kraul aus Carlsberg nun auf der Rednerliste.

