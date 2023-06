Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ungeachtet einer knappen Niederlage sicherte sich der KSV Grünstadt vorzeitig die Meisterschaft in der A-Gruppe der Zweiten Bundesliga. Der Ort für den Kampf um den Aufstieg steht auch fest. Ein Engländer hatte erst Herzklopfen, konnte diesmal aber strahlend lächeln.

Es war in der Tat ein erstklassiges und an Spannung kaum zu überbietendes Duell, das am Samstagabend in der Leimener Aegidiushalle über die Bühne ging. 1:2 verlor der KSV Grünstadt