Der Hettenleidelheimer Cartoonist Holger Faber war mal wieder fleißig: Soeben sind zwei neue Bücher des Künstlers erschienen: der siebte Band der „Hoix Cartoons“-Reihe und Band zwei der „Trine Comix“.

Nachdem Holger Faber Ende 2021 den ersten Trine-Band vorlegte, lässt er nun den zweiten folgen. „Trine ist abenteuerlustig, ein bisschen tapsig, manchmal etwas wild, chaotisch, dabei wirklich knuffig und furchtbar lieb“, beschrieb der Künstler, der auch für die RHEINPFALZ hin und wieder kreativ ist, seine Protagonistin. In „Trine Comix 2 – Papa riecht heute nicht gut!“ gibt es nun also noch mehr Geschichten von Trine.

70 Comicstrips und Cartoons, um genau zu sein. Für Trine sei nicht das Große und Ganze wichtig, sondern ihre kleine Welt, so Faber. Und genau damit könne sie manchmal auch uns zeigen, was neben Politik und Krisen von Bedeutung ist – und dass ein Lächeln oder eine Umarmung über vieles hinweg helfen könne. Für die Trine-Comics schöpft Faber gern aus eigenen Kindheitserinnerungen, greift aber unter anderem auch auf Erfahrungen und Erlebtes seiner Frau oder seiner Kinder zurück.

Vertrauen als Kernthema

In „Hoix Cartoons 7 – Teamwork“ hingegen gibt es „54 Cartoons zu Politik, Familienleben, Gesundheit und Nonsens“, so Faber. Kernthema dabei: das Vertrauen. „Man braucht Vertrauen in die Familie, in Freunde, in die Politik und die Gesellschaft. Dann kann man auch als Team zusammenarbeiten und gemeinsam etwas bewirken“, so Faber. Deshalb sammele dieses Büchlein Beispiele, die Mut machen sollen. Faber: „Wir lernen mehr über die gemeinsame Bewältigung der Coronakrise, über solidarische Akte wie den Pflegebonus, über Toleranz, Empathie und Respekt, wenn es verschiedene Meinungen gibt.“ Der sechste Teil der Reihe war 2021 erschienen.

Kontakt

Weitere Infos zu Holger Faber und seinen Cartoons gibt es auf hoixcartoons.de.