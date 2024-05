Demnächst können E-Autobesitzer ihr Gefährt auch in Steinborn an einer E-Tankstelle aufladen, teilte Ortschef Alexander Haas (FWG) im Ortsbeirat mit. Als Standort sind zwei Parkplätze am Haus der Kirche vorgesehen. Die Aufstellung der Ladesäulen übernimmt eine Fachfirma, sodass für die Stadt keine Kosten anfallen. Haas wies darauf hin, dass die Fahrzeuge nur für die Zeit der Aufladung die beiden Plätze nutzen dürfen, andere Pkw können die ausgewiesenen Stellplätzen nicht zum Parken nutzen. Einstimmig genehmigte der Ortsbeirat derweil die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes in der Eichendorffstraße. Diesen hatte ein Anwohner mit einem Schwerbehindertenausweis mit dem Kennzeichen einer außergewöhnlichen Gehbehinderung beantragt. Es wurde darauf hingewiesen, dass grundsätzlich ein Behindertenparkplatz von jedem Berechtigten mit entsprechendem Ausweis und nicht nur vom jeweiligen Antragsteller benutzt werden kann.|hsc