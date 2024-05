In der Verbandsgemeinde Eisenberg waren alle Wahlzettel korrekt gedruckt worden, sagte Silvia Steinbrecher- Benz vom VG-Wahlbüro auf RHEINPFALZ-Anfrage. Entgegen der Meldung vom vergangenen Samstag „Softwarefehler produziert falsche Wahlunterlagen“, in der unter anderem auch die VG Eisenberg genannt wurde, behalten die bereits ausgestellten Wahlunterlagen für die Briefwahlen ihre Gültigkeit. Insgesamt sollen 37 Kommunen in Rheinland-Pfalz, davon fünf Gemeinden in der Pfalz, von dem Fehler betroffen sein. Da das Problem bei der Verwaltung in Eisenberg vor dem Versand der Briefwahlunterlagen aufgefallen sei, hat die Angelegenheit keinerlei negative Auswirkungen für die Europa- und Kommunalwahlen.