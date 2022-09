Trickreich, aber nicht trickreich genug, hat sich ein 31-Jähriger Kleinkraftfahrer gezeigt, der der Polizei am Samstag bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ins Netz ging. Nach Angaben der Polizei Grünstadt war der Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim gegen 16.45 Uhr im Bereich des Rosengartenwegs in Kirchheim unterwegs, ehe er angehalten wurde. Die Beamten konnten bei dem Mann drogentypische Auffallerscheinungen feststellen. Daher sollte ein Drogenschnelltest durchgeführt werden. Bei dem Urintest versuchte der 31-Jährige zunächst die Beamten zu täuschen, indem er in den dafür vorgesehenen Becher lediglich Speichel einfüllte. Nachdem das Täuschungsmanöver aufflog und der Urintest ordnungsgemäß wiederholt wurde, reagierte dieser positiv auf THC sowie Amphetamin. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet, so die Polizei.