Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

DIE WEIHNACHTSMACHER (15): Obwohl viele Weihnachtsmärkte in diesem Jahr abgesagt worden sind: Zu einem gemütlichen Beisammensein in der kalten Jahreszeit gehört Glühwein. Viele Winzer bieten das Heißgetränk an, der Asselheimer Michael Schroth war zunächst aber wenig begeistert davon.

Auf die Idee, auch Glühwein in sein Warensortiment aufzunehmen, kam der Asselheimer Winzer Michael Schroth durch vermehrte Kundenanfragen. Zunächst habe er sich innerlich ein