Es ist soweit: Die acht besten Vorleser aus dem Donnersbergkreis messen sich beim Kreisentscheid in der Bücherei der Verbandsgemeinde Eisenberg. Ihr Ziel: die Qualifikation für den Bezirksentscheid.

Lesen zu lernen ist ein wichtiger Aspekt in der kindlichen Entwicklung. Auch Büchereien versuchen die Lesekompetenz des Nachwuchs zu fördern – gerade in einem Zeitalter, das von digitalen Medien und viel Bildschirmzeit geprägt ist, auch bei den Jüngsten.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels veranstaltet seit vielen Jahren zusammen mit der Stiftung Buchkultur und Leseförderung, einen Vorlesewettbewerb, der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht. In den vergangenen Monaten fanden daher an verschiedenen Schulen im Donnersbergkreis Lesewettbewerbe statt.

6900 Schüler lesen bundesweit vor

An den regionalen Wettbewerben der Städte und Landkreise beteiligen sich dieses Jahr bundesweit rund 6900 Schüler der sechsten Klassenstufe. Die über 650 Regionalwettbewerbe wurden von Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weiteren kulturellen Einrichtungen organisiert.

Den Kreisentscheid des Wettbewerbs richtet die Bücherei der Verbandsgemeinde Eisenberg für den Donnersbergkreis aus. Dieser findet am Samstag, 24. Februar, um 14 Uhr in der Bücherei in der Pestalozzistraße 4 statt. Dabei treten die acht gemeldeten Schulsieger aus dem Donnersbergkreis gegeneinander an. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer liest während des Wettbewerbs einen Text eigener Wahl und einen fremden Text vor. Die Aufgabe der Jury ist es, Lesetechnik, Textverständnis und Gestaltung zu bewerten.

Sieger dürfen zum Landesentscheid

Der Sieger oder die Siegerin des Kreiswettbewerbs darf dann zum nachfolgenden Entscheid fahren, in diesem Fall wäre das der Bezirksentscheid. Danach stünden noch ein Landesentscheid und ein Bundesfinale an, das am 19. Juni 2024 in Berlin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) über die Bühne geht.

Übrigens: Bereits am Vormittag des Kreisentscheids sind Alt und Jung zu einem Tag der offenen Tür von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der Bücherei eingeladen. Für die Kinder gibt es verschiedene Bastelangebote, auch ein Einblick in den Umgang mit modernen Medien soll es geben. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Präsentation der digitalen Angebote der Bücherei sein.