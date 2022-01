Die Herren des VfR Grünstadt haben in der Ersten Hallenhockey-Verbandsliga Rheinland-Pfalz/Saar beim SC Idar-Oberstein mit 6:10 verloren. Damit bleibt der VfR auf dem letzten Tabellenplatz.

Am Sonntag reiste die erste Mannschaft um Spielertrainer Tobias Hack zum SC Idar-Oberstein, ein Team, das ebenfalls im Tabellenkeller steckt. Bereits eisige Bedingungen bei der Anreise deuteten auf ein schweres und hartes Stück Arbeit für die Grünstadter hin, die mit einem Sieg den Abstiegsplatz mit dem Rivalen aus der Edelsteinstadt tauschen wollten.

Von Beginn an ging es heiß her in der Mikadohalle. Die Rivalen schenkten sich nichts. Torschüsse auf beiden Seiten zeigten die Ambitionen der Kontrahenten an diesem Tag. Daniel Baum war es dann, der in seinem erst zweiten Spiel für Grünstadt zum 1:0 den Torreigen eröffnete. Die Führung hielt bis kurz vor Ende des ersten Viertels. Dann gelang Idar-Oberstein das 1:1.

Zur Eröffnung des zweiten Viertels gingen die Gastgeber erstmals in Führung – 2:1. Diese gaben sie im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr ab. Durch Kurze Ecken und Druck in der Offensive erhöhte Idar-Oberstein bis kurz vor der Halbzeit auf 4:1. Grünstadt meldete sich durch gutes Zusammenspiel von Mittelfeld und Sturm sowie durch zwei Tore von Daniel Battersby noch vor der Halbzeit zurück und verkürzte auf 3:4.

Grünstadt stellt Taktik um

Direkt nach dem Seitenwechsel verstärkten die Gastgeber den Druck und bauten ihren Vorsprung auf 6:3 aus. Nach einer Taktikumstellung kam Grünstadt wieder besser ins Spiel und verkürzte erneut durch Battersby auf 4:6. Die Folge der Taktikumstellung war ein offener Schlagabtausch. Das Pressingspiel beider Mannschaften ermöglichte immer wieder gefährliche Konter.

Getrieben durch den aufstrebenden Abwehrspieler Ole Wolf drückte Grünstadt auf das Tor von Idar-Oberstein. In dieser Phase entpuppte sich der Sportclub als die cleverere Mannschaft. Geschickt wurden die Lücken in der Grünstadter Abwehr genutzt. Zwei Eckentreffer durch Adrian Mühlenbach und Battersby sorgten noch mal für Grünstadter Ergebniskosmetik.

Grünstadt bleibt mit drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, Idar-Oberstein macht mit dem Sieg einen Sprung auf Platz drei, ist aber ebenfalls noch lange nicht am rettenden Ufer. Für Grünstadt gilt es jetzt, in den beiden nächsten Kellerduellen gegen die TG Worms II und den TFC Ludwigshafen II Punkte zu sammeln. In zwei Wochen hat der VfR die nächste Gelegenheit: Am 29. Januar empfängt Grünstadt den TFC Ludwigshafen II.