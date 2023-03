Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nun ist es amtlich. Der TuS Altleiningen wird im Sommer seine Kicker nicht mehr für die Landesliga Ost melden. Das sei inzwischen zu kostenintensiv, so der Vereinsvorsitzende Marco Faedda. Der Verein hat nun andere Ziele.

Einher geht das Abmelden der Fußball-Landesliga-Mannschaft des TuS Altleiningen mit einem Umdenken in bewegten Zeiten, wie die Vereinsspitze in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend informierte. Am