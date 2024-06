Erst am Donnerstagmorgen hatte die Polizei einen Mann in einem psychischen Ausnahmezustand gestoppt, der mit einem Messer durch die Grünstadter Fußgängerzone lief. Nun haben Beamte im Stadtgebiet einen Mann überwältigt, der mit einem Hammer bewaffnet war. Bei dem Einsatz in der Nacht auf Samstag streckten sie den 43-Jährigen mit einem Schuss aus einer Stromstoßpistole nieder. Mehr dazu steht hier.