Die evangelische Kindertagesstätte Bockenheim hat zwei neue Klettergeräte, die vom Förderverein bezahlt wurden. Dazu, dass das Projekt gestemmt werden konnte, hat die kurzentschlossene und kostenlose Hilfe von unerwarteten Partnern gesorgt.

Das neue Dreifachreck und ein großes Klettergerüst stehen von Hackschnitzeln umgeben inmitten einer Rasenfläche auf dem neuen Außengelände der Kita. „Da zu Beginn des Jahres 2023 vom Ortsgemeinderat Bockenheim der langgehegte Plan einer Kita-Vergrößerung final abgelehnt wurde, konnte das neu hinzugekommene Außengelände für die Kinder verplant werden“, erzählt Katharina Ücgül, die Vorsitzende des Fördervereins.

In enger Absprache mit der Kita-Leitung, Elke Happersberger und Christel Findt, habe der Förderverein nach passenden Geräten gesucht und sich Ende 2023 für eine rheinland-pfälzische Inklusionsfirma entschieden, die Spielgeräte aus naturbelassenen Eichen- und Rubinien-Hölzern herstellt. „Sie erfüllen die erforderlichen Normen für den Einbau in einem Kindergarten, wir brauchten aber Profis für den Aufbau, um eine korrekte Montage und damit auch die Spielsicherheit zu gewährleisten“, erzählt Ücgül. Der Vorstand des Fördervereins habe damals Daniel Heymann und die Bockenheimer Baupartner angesprochen und sei von deren Reaktion überwältigt worden.

11.000 Euro hat der Förderverein investiert

„Die Inhaber der vier Bockenheimer Handwerks- und Baubetriebe, Tom Glöckner von Glöckner Metall- und Maschinenbau, Jens Kutscher von Schreiner-Montage Kutscher, Kai Werle vom Hausmeisterservice Bockenheim und Daniel Heymann von Daheym-Bauen im Bestand, sicherten uns zu, die Geräte zum Selbstkostenpreis aufzubauen und die Lohnkosten in Höhe von 6.800 Euro dem Verein zu spenden“, erinnert sie sich.

Der Förderverein habe deshalb lediglich die Kosten für Spielgeräte und Material in Höhe von 11.000 Euro tragen müssen. „Ohne dieses großzügige Angebot der Baupartner hätte der Förderverein die Investition für die Kita nicht in dieser Größenordnung tätigen können, da sonst keine Mittel mehr vorhanden gewesen wären, um die Kita auch in naher Zukunft weiter in bewährter Form unterstützen zu können“, sagt Ücgül.

Kinder durften mit den Hackschnitzeln helfen

Gleich nachdem alle Einzelheiten besprochen waren und der Liefertermin feststand, hätten die Baupartner mit den Erdarbeiten für den Fallschutz und die Fundamente begonnen. Der komplette Aushub konnte auf dem Grundstück einplaniert werden. Die Lieferung und der Aufbau der beiden Klettergeräte erfolgte an zwei Tagen im April. Im Anschluss sei die Randeinfassung des Fallschutzes zur Rasenfläche aus Natursteinen hergestellt worden. „Die Kita-Kinder haben den Aufbau gespannt verfolgt und durften mit ihren kleinen Schubkarren auch beim Verteilen der Hackschnitzel mithelfen“, erzählt Elke Happersberger, die Kita-Leiterin.

Nachdem das ursprünglich geplante Einweihungsfest wegen einer Schlechtwetterfront nicht wie geplant am 17. Mai stattfinden konnte, soll die offizielle Einweihung und Übergabe der Geräte an die Kita nun am 4. Juli erfolgen. Die Kita in Bockenheim ist für 125 Kinder ausgelegt, aber wegen Personalmangels können derzeit lediglich 115 betreut werden. Happersberger betont: „Ohne die große Unterstützung des Fördervereins könnten wir viele Projekte nicht durchführen, beispielsweise die Naturakademie, die naturpädagogische Projekttage für Vorschulkinder anbietet, das Kinder-Yoga mit Entspannungstechniken für die Kleinen und den Ackerracker-Garten, ein Bildungsprojekt zur Förderung des ökologischen Bewusstseins sowie frühkindlicher Heranführung an den Anbau und die Zubereitung von Lebensmitteln.“

Ücgül ergänzt: „Das Schöne am Förderverein ist, dass die eingenommenen Spenden eins zu eins unseren Kindern zugutekommen und wir sie dadurch mehr fördern und unterstützen können.“

Info und Kontakt