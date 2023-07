Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mindestens 355 Menschen ertrunken. 56 mehr als 2021. Alarmierende Zahlen. Die Pestalozzi-Grundschule in Eisenberg hat deshalb in Kooperation mit der Verbandsgemeinde und dem Kommunalen Eisenberger Energiepartner (Keep) ein Projekt auf die Beine gestellt. Das Motto: „Schwimmen – ich bin dabei!“ EIn Besuch.

Kevin Franck gibt den Vorturner. Der stellvertretende Betriebsleiter des Waldschwimmbades leitet den Schwimmkurs für Schüler der Pestalozzi-Grundschule. Trockenübungen am Beckenrand stehen auf dem Programm. Eine Gruppe Nichtschwimmer-Kinder imitiert die Beinübung, die Franck gerade vormacht. „Frosch, Hampelmann, Fisch“, ruft er und die Kinder machen die entsprechenden Bewegungen nach. Nachdem dies eine Weile so geht, geht es ins Wasser. Mit Schwimmgürtel, Schwimmbrett und teilweise zusätzlich noch Schwimmflügeln werden die Kinder ausgestattet, bevor sie ins Nichtschwimmerbecken steigen. Ein Mädchen ist sogar ganz ohne Schwimmhilfen dabei – sie hat schon das Seepferdchen, ist aber noch etwas unsicher im Wasser. „Von Schulseite sind immer zwei Lehrer mit im Waldschwimmbad dabei, die die Kinder beaufsichtigen und den Schwimmlehrer unterstützen“, so Markus Fichter, Rektor der Grundschule.

Die Zahlen sprechen für sich: 53,7 Prozent der 100 Kinder aller vierten Klassen der Pestalozzi-Grundschule konnten bereits vor dem Schwimm-Projekt schwimmen. Aber: 44,5 Prozent eben nicht (wobei drei Kinder krankheitsbedingt nicht schwimmen lernen konnten). „Dem Kind das Bewegen im Wasser und damit einen sicheren Aufenthalt dort beizubringen – das sollte grundlegendes Ziel von Eltern und Schule sein“, sagt Fichter. Es gehe hier um lebenserhaltende und gesundheitsfördernde Kernkompetenz.

Besonders gefragt seien zunächst die Eltern, wenn es um Aspekte der Wassergewöhnung und regelmäßige Besuche im Schwimmbad gehe. Mit dem Konzept: „Schwimmen – ich bin dabei!“ versuche aber auch die Grundschule Kinder des vierten Schuljahres an das Wasser heranzuführen und Gefahren aufzuzeigen. „Ergänzend erhalten die Nichtschwimmer einen zehnstündigen kostenlosen Schwimmunterricht von professionellem Personal, wobei das Projekt vor allem die Nichtschwimmer der vierten Klassen in den Fokus nimmt“, sagt Fichter. Der Förderverein der Grundschule hat die Finanzierung der Schwimmabzeichen übernommen.

Während die Gruppe der Nichtschwimmer im unteren Becken fleißig „Frosch, Hampelmann, Fisch“ übt, ist eine zweite Gruppe Kinder bereits im oberen Schwimmerbecken, beaufsichtigt und angeleitet von Ender Yavas, einem Lehrer der Pestalozzi-Grundschule. „Er leitet die Kinder an, die bereits das Seepferdchen haben und jetzt das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze oder Silber machen möchten“, sagt Rektor Fichter. Besonders freue er sich, dass bereits am ersten Tag drei Kinder, die nicht schwimmen konnten, die Prüfung zum Seepferdchen ablegen konnten.

Neuauflage im nächsten Jahr

Die zehnjährige Asmin ist in der Gruppe der Nichtschwimmer-Kinder und übt fleißig. „Ich war schon oft mit meinen Eltern im Schwimmbad, aber immer nur da, wo ich stehen konnte“, erzählt sie. Sie habe keine Angst und wolle heute versuchen, ihr Seepferdchen zu machen. Fichter sagt: „Natürlich wissen wir, dass das Seepferdchen nicht gleichbedeutend mit einem sicheren Bewegen im Wasser ist. Auch mit bereits guten Schwimmkenntnissen braucht ein Kind nach dem Schwimmenlernen noch Aufsicht.“ Bis ein Kind wassersicher sei, sich unter Wasser genauso gut zurechtfindet wie darüber sowie 15 Minuten ohne Halt und ohne Hilfen im tiefen Wasser schwimmen kann, brauche es viel Übung und Zeit.

Am Ende des Schwimmprojektes: viele lachende Gesichter:.30 Kinder hatte ihr Seepferdchen erreicht, 35 Kinder das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze und 13 in Silber. Fichter sagt: „Damit können sich 57 Prozent aller Schüler im vierten Schuljahr sicher im Wasser bewegen und bei 36 Prozent wurden die Grundlagen gelegt.“ Für 2024 sei das Schwimmprojekt erneut geplant.