Dominik Wörner, der künstlerische Leiter des „Kirchheimer Konzertwinters“ höchstselbst, eröffnet am Sonntag, 21. Mai, um 17 Uhr die auch in diesem Jahr wieder in den Sommer verlagerte Winter-Konzertreihe in der protestantischen St. Andreaskirche in Kirchheim. Der Bassbariton offeriert zusammen mit dem Konzertpianisten Michael Gees eine lupenreine Schubertiade – mit den drei „Schwanengesängen“ des 1828 mit gerade einmal 31 Jahren verstorbenen Komponisten. Das Konzert umfasst also nicht nur die posthum von dem Verleger Haslinger unter diesem traditionell dem letzten Werk eines Komponisten vorbehaltenen Namen herausgegebene Sammlung von 14 Liedern nach Gedichte von Ludwig Rellstab und Heinrich Heine, sondern auch zwei frühere Werke Schuberts gleichen Titels, D 318 und D 744. Wörner hat sie alle schon 2009 für eine beim Klassiklabel Ars veröffentlichte CD eingesungen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.