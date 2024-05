Der Rasenplatz des Kirchheimer Sportvereins ist durch die Nutzung stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Trotzdem kann er nicht in der jetzt gerade begonnenen Sommerpause saniert werden.

Das vor zwölf Jahren angelegte Fußballfeld wird laut dem Vereinsvorsitzenden Michael Köchling quasi durchgehend massiv bespielt. „Allein 18 Jugendteams trainieren dort und zusätzlich die Aktiven“, erläuterte er in der jüngsten Ratssitzung. Die Vorarbeiten zur Regenerationsmaßnahme wie das Striegeln der Fläche würden von den Mitgliedern des SVK in Eigenleistung übernommen, so Köchling.

Die übrigen Arbeitsschritte wie Belüftung und Neueinsaat erfolgen durch die Firma Eurogreen aus Rosenheim zum Preis von 5722 Euro. Im Gremium einigte man sich darauf, dass die Ortsgemeinde die Hälfte der Kosten tragen wird.

Der Auftrag konnte allerdings nicht erteilt werden, weil der Haushalt noch nicht genehmigt war. Insofern wird die Sanierung des Rasens wohl erst in der Winterpause erfolgen.