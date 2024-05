Im näheren Umfeld einer Veranstaltung auf dem Sonnenberg in Neuleiningen hat die Polizei am Donnerstagmorgen zwei Einsätze gehabt. Gegen 1.20 Uhr sind laut Polizei eine 30-Jährige und eine 26-Jährige anfänglich nur verbal in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es jedoch zu Beleidigungen und Körperverletzungen. Die Begleiter der Frauen, ein 49-Jähriger und ein 32-Jähriger, die schlichten wollten, gerieten jedoch anschließend ebenfalls aneinander und verletzten sich gegenseitig. Die beteiligten Personen wurden von Beamten getrennt und erhielten anschließend einen Platzverweis. Kurz darauf ist es zwischen 1.30 und 2.15 Uhr zu einem Raubdelikt gekommen. Ein 24-Jähriger war zu Fuß die Berghohl in Richtung Tiefenthaler Straße hinuntergelaufen. Kurz vor der Unterführung wurde er auf den Kopf geschlagen und fiel zu Boden. Als der Geschädigte bald darauf wieder zu sich kam, stellte er fest, dass ihm sein Iphone entwendet worden war. Angaben zum Täter oder den Tätern konnte er nicht machen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen, Telefon 06359 93120.