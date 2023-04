Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Plan, mit einem Neunsitzer einfach mal eben Spenden in die Ukraine zu bringen und bei der Rückreise Flüchtlinge in die Pfalz mitzunehmen, musste Pfarrer Sascha Weber ein wenig anpassen. Sein Vorhaben scheint aber dennoch zu gelingen. So klingt zumindest das, was er aus Polen berichtet.

„Am vergangenen Samstag waren so viele Hilfsgüter bei mir in Kleinkarlbach zusammengekommen, dass wir einen zweiten Transporter benötigten“, sagt Pfarrer Sascha Weber. Ein örtlicher