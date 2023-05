Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit seiner neuen Show „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“ begeisterte Tim Poschmann, der Winzer Bu aus dem Boulevard-Theater in Deidesheim, am Wochenende jeweils rund 100 Gäste im Bio-Weingut von Katja und Ansgar Galler in Kirchheim. Die RHEINPFALZ war bei der Vorstellung am Freitag mit dabei.

Im Obstgarten des Weingutes waren Tische und Stühle aufgestellt, wo sich die Gäste bereits vor Beginn der Vorstellung kulinarisch mit Pfälzer Spezialitäten der Metzgerei Speeter