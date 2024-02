Die Polizei in Grünstadt ermittelt in gleich zwei Fällen, in denen Menschen im Straßenverkehr Schäden angerichtet und sich dann aus dem Staub gemacht haben. Am Montag hat jemand zwischen 10.50 und 11 Uhr mit seinem Auto beim Ausparken auf einen Einkaufsmarkt-Parkplatz in der Grünstadter Daimlerstraße einen Polo gestreift. Zurück blieb ein Schaden an der rechten hinteren Tür, den zu reparieren, etwa 800 Euro kosten wird. Teurer wird es im Fall eines Luxusklassen-Audi, der von Sonntagabend bis Montagmittag auf einem Schotterparkplatz in der Obersülzer Hauptstraße stand. Sein Besitzer entdeckte anschließend einen frischen Streifschaden an der linken Heckseite, der mit etwa 2000 Euro zu Buche schlagen wird. Die Polizei in Grünstadt hofft nun auf Hinweise zu beiden Fällen: Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.