Wie man Kindern und Erwachsenen schon vor der eigentlichen Eiersuche an Ostern eine Freude bereiten kann, hat am Karsamstag die Osterschnitzeljagd durch Steinborn gezeigt. Ob es nach der Premiere in diesem Jahr 2025 zur Neuauflage kommt? Die Organisatoren wagen eine erste Prognose.

Die Idee für die erste Veranstaltung dieser Art im Ortsteil hatten Jenny Giehl und Angela Tenzer vom Elternausschuss der Kindertagesstätte „Haus der Kinder“. Die Einnahmen fließen vollständig