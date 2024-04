Auf Hettenleidelheimer Gemarkung soll eine weitere Photovoltaik-Freiflächen-Anlage entstehen. Nach der Lambsheimer Firma Gaia möchte nun auch die Pfalzsolar GmbH aus Ludwigshafen Sonnenkollektoren installieren. Profitieren kann davon auch die Ortsgemeinde.

„Die Flächen sind schon gesichert, das heißt, wir haben die Gestattungsverträge mit den Eigentümern abgeschlossen“, sagte die Projektentwicklerin Pia Münz in einer Ratssitzung über das Vorhaben, das bereits seit Januar 2023 intensiv verfolgt werde. Auf 6,8 Hektar im privilegierten 200-Meter-Korridor südlich der A6 plant die hundertprozentige Pfalzwerke-Tochter einen Solarpark mit 1,2 Megawattpeak Spitzenleistung.

Durch die Änderung im Erneuerbare-Energie-Gesetz, wonach jetzt die Errichtung von PVA im „überragenden öffentlichen Interesse“ liege, verkürze sich das Genehmigungsverfahren, so Münz. Die eigentlichen Bauarbeiten nähmen drei bis sechs Monate in Anspruch, sagte sie im Ortsgemeinderat. Sie zeigte sich guter Dinge, dass der erste Spatenstich im zweiten Quartal 2025 erfolgen könne. Bürgermeister Steffen Blaga (CDU) merkte an, dass der vorgesehene Gaia-Solarpark auf der anderen Seite der Autobahn im Anschluss an die Anlage in Tiefenthal noch lange nicht so weit gediehen sei.

Zusätzliche Einnahmen für Gemeinde

Die Frage von Norbert Schwab (SPD) nach der Investitionssumme beantwortete Münz ausweichend: „Das ist schwierig zu sagen, weil die Preise für die Elemente extrem stark schwanken.“ Das Areal stehe als regionaler Grünzug im Flächennutzungsplan, was kein Ausschlusskriterium für Solarnutzung darstelle. Pfalzsolar lege sowieso ein Augenmerk darauf, naturverträglich zu bauen, versicherte sie. „Der Reihenabstand beträgt drei Meter und vom Boden sind die Module 80 Zentimeter entfernt, sodass beispielsweise Schafbeweidung darunter möglich wäre“, sagte sie.

Ihr Kollege Marko Reiff ergänzte: Die Unterkonstruktion werde mit Pfählen in den Boden gerammt, sodass keine Versiegelung vorgenommen werde. Er stellte die Vorteile des Projektes heraus. Zum einen könne die Gemeinde mit zusätzlichen Gewerbesteuereinnahmen rechnen, zum anderen mit einer finanziellen Beteiligung am Erfolg über die Laufzeit von 30 Jahren im höheren fünfstelligen Bereich. „Hettenleidelheim erhält dann 0,2 Cent pro Kilowattstunde als Einspeiseerlös“, erläuterte Reiff. Darüber hinaus ließe sich auch eine gemeinsame Gesellschaft gründen, an der die Kommune vielleicht 20 Prozent Anteil habe.

Beitrag zum Klimaschutz

Es gebe zudem die Möglichkeit, die Bürger teilhaben zu lassen, etwa über eine Genossenschaft. Ganz wichtig sei, dass der Solarpark einen Beitrag zum Klimaschutz leiste und Ökostrom entstehe. Ob von diesem hier erzeugten Sonnenstrom tatsächlich Verbraucher in der Region profitieren, wollte Roger Schreiber (FWG) wissen. Reiff bejahte das und erklärte: „Wer den Ökostromtarif bei den Pfalzwerken bucht, bekommt nur Energie aus Anlagen im Umkreis von 50 Kilometern.“