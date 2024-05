Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Planung einer neuen Schule für Kirchheim gibt’s immer neue Probleme, zuletzt hat es zwischen Orts- und Verbandsgemeinde laut hörbar gekracht. Nun wollte VG-Chef Frank Rüttger vor Ort „Gerüchte und Halbwahrheiten“ abräumen, doch der Termin dafür ist abgesagt. Was die Gründe sind und wie es stattdessen weitergeht.

Über den Schulneubau in Kirchheim wird schon seit Jahren diskutiert. Warum ist das Vorhaben noch immer nicht auf den Weg gebracht?

Am Standort für die neue Schule an der Weisenheimer Straße