Das Medizinische Versorgungszentrum Grünstadt/Leiningerland (MVZGL) am Kreiskrankenhaus in Grünstadt hat seit Kurzem einen Telefoncomputer, der Termine vergibt und Rückrufbitten entgegennehmen soll. Doch jetzt gibt es Probleme mit dem digitalen Telefon-Assistenten. Wie Patienten dennoch an ihre Termine kommen.

Magdalena Scholl aus Hettenleidelheim