Nach zwei Wettkämpfen steht in der Gruppe A der Zweiten Bundesliga bereits das Saisonfinale an. In der – abermals virtuellen – Begegnung zwischen dem KSV Grünstadt und dem TSV Heinsheim geht es am Samstag um 16.30 Uhr um den Meistertitel.

Dieser ist jedoch symbolisch zu betrachten. Genau wie im Vorjahr, als sich der KSV Grünstadt die Meisterschaft sicherte, wird es erneut keinen Aufsteiger in die Erste Liga geben. Die aktuelle