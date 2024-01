Auch in diesem Jahr bot das Mauerglühen in Bockenheim wieder ein abwechslungsreiches Programm. Über ein Angebot haben sich besonders die Kinder sehr gefreut.

Zum 14. Mal lud der Kultur- und Verkehrsverein Bockenheim am Samstag zum Mauerglühen ein. Zahlreiche Gäste versammelten sich am Platz der Partnerschaft, und auch auf dem Platz der Begegnung war reichlich Andrang. Dort bot der Förderverein des Kindergartens neben anderen Köstlichkeiten auch Stockbrot-Grillen an, an dem vor allem die Kinder viel Spaß hatten. Das Konzert in der katholischen Kirche musste die Nachwuchsband „Lockdowners“ der Musikschule Leinigerland krankheitsbedingt nur zu zweit bestreiten. Trotzdem lieferten die Jung-Musiker eine engagierte Leistung ab. Bei der Fackelwanderung folgten rund 50 Personen dem Kultur- und Weinbotschafter Dieter Schlottmann auf den steilen Weg zum „Kappelchen“.