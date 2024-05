Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Schweizer Nemo hat am Samstagabend den diesjährigen Eurovision Song Contest gewonnen und Isaak aus Deutschland holte einen respektablen zwölften Platz. Doch mehr im Kopf bleiben wird das politische Tauziehen rund um die Beteiligung Israels in Malmö – und die erste Disqualifizierung in der Geschichte des Wettbewerbs.

Der Eurovision Song Contest – von alten Fans nach wie vor gern „Grand Prix“ genannt – war lange ein weitgehend harmloses Wettsingen Europas. Eine Gelegenheit, Popmusik aus