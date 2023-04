Leicht verletzt worden ist eine Autofahrerin bei einem Unfall am Dienstag auf der B271 bei Kirchheim, an dem gleich mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Ganze gegen 9 Uhr morgens. Demnach sei der Verkehrsunfall durch ein Auto verursacht worden, das in Fahrtrichtung Bad Dürkheim unterwegs war und im Kurvenbereich über die Gegenfahrbahn einen Lkw überholte. Die Fahrzeuge im Gegenverkehr mussten dem Auto ausweichen und stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Durch das Abbremsen kam es zur einem Auffahrunfall. Hierbei wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Die Unfallverursacherin entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht ermittelt. Bei der Gesuchten soll es sich um eine zirka 40 bis 50 Jahre alte Frau handeln, die zum Tatzeitpunkt einen weißen Pkw fuhr. Gegen den für den Auffahrunfall verantwortlichen Autofahrer wird unterdessen wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Grünstadt unter Telefon 06359 9312-0 zu melden.