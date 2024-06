Aus der Verbandsgemeinde Leiningerland hat es am Montag noch kein Endergebnis für die Ratswahl gegeben. In der Ortsgemeinde Hettenleidelheim wurde die Auszählung am Abend abgebrochen und wird am Dienstag fortgesetzt. Von den bisherigen Ergebnissen lassen sich zwar recht klare Tendenzen ablesen, mit letzter Gewissheit stehen die Mehrheitsverhältnisse im künftigen Verbandsgemeinderat und auch die Zusammensetzung seiner Mitglieder allerdings noch nicht fest. Blickt man auf die Zahlen ohne den Beitrag Hettenleidelheims, kann die FWG einen klaren Gewinn von rund 15 Prozentpunkten verbuchen und liegt diesmal bei 34,4 Prozent der Stimmen. Sollte es in etwa dabei bleiben, wäre sie künftig die stärkste Kraft im Rat der Verbandsgemeinde Leiningerland, denn die beiden großen Parteien haben Stimmen verloren: Die SPD muss mit aktuell 22,8 Prozent (2017: 33,8 Prozent) die stärksten Verluste in der Wählergunst hinnehmen, doch auch die CDU ist von 34 Prozent auf 29,3 Prozent abgerutscht. Grüne (9 Prozent) und FDP (4,5 Prozent) dürfen sich hingegen wie die FWG über Zugewinne freuen.