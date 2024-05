Wegen eines Brands in einem Obrigheimer Ärztehaus ist am Freitagvormittag die Feuerwehr ausgerückt. In Flammen stand den Angaben zufolge eine Waschmaschine im Keller, die schnell gelöscht war. Weitere Schäden hat das Feuer nicht angerichtet. Allerdings hing beißender Rauchgeruch im Gebäude, gegen den die Einsatzkräfte dann noch per Belüftung vorgingen. Angerückt waren vier Fahrzeuge mit 24 Wehrleuten aus Obrigheim und Bockenheim-Kindenheim.