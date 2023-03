Für die KV Grünstadt geht es am Samstag (14 Uhr) auf heimischer Bahn in der Regionalliga gegen den 1. SKC Mehlingen weiter. Sie sind guter Dinge, ihre starke Heimbilanz auszubauen.

Erst ein einziges Mal haben die Grünstadter Kegler ein Heimspiel verloren. Das war gegen den Tabellenführer Rot-Weiß Sandhausen „und auch noch äußerst knapp“, sagt Mannschaftskapitän Roland Walther. Auch das Duell gegen den bisher noch sieglosen Tabellenletzten TSG Kaiserslautern II hat der KV souverän mit 7:1 und mit rund 240 Holz für sich entschieden. „Man darf den Tabellenletzten nie unterschätzen. Das sieht man ja an Schalke 04“, zieht der Kapitän einen Vergleich zum Fußball.

Pflichtaufgabe gelöst

Aber die Grünstadter lösten die Pflichtaufgabe in der Westpfalz problemlos. Gegen den Tabellenneunten Mehlingen sieht Walther die Chancen auf einen Erfolg positiv Das Hinspiel in Mehlingen habe man zwar 3:5 (3397:3434) verloren, sei aber jetzt natürlich auf eine Revanche aus. „Die Bahn dort lag uns nicht. Aber zu Hause sind wir stark“, weiß der Spielführer. Gegen Mehlingen seien auch wieder alle Spieler an Bord. Die Grünstadter stehen nach 17 Spielen mit einem Punktverhältnis von 21:13 auf dem vierten Tabellenplatz.