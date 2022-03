Nach mehreren Fernduellen ging die zweite Mannschaft des KSV Grünstadt erstmals wieder in einem Präsenz-Wettkampf an den Start. Tabellenführer AC Mutterstadt II ließ dem Regionalliga-Team allerdings keine Chance und siegte mit 325,6:255,0 Relativpunkten.

Aussetzung der Rundenwettkämpfe, Verschiebung der Wiederaufnahme, Fernbegegnungen, ohne die Aufstellung der Gegner zu kennen: Die laufende Saison der Gewichtheben-Regionalliga Südwest stellte bisher alle Beteiligten vor große Herausforderungen. An den jüngsten beiden Kampftagen sollte nun ein wenig Normalität einkehren. Die Heberinnen und Heber aus Grünstadt waren daher am vergangenen Wochenende persönlich in Mutterstadt zu Gast, und auch das für den 9. April terminierte Finale beim ASC Zeilsheim dürfte wieder unter regulären Bedingungen stattfinden. Was jedoch die personelle Situation angeht, so hat sich die Lage beim KSV II kaum verändert. Ein kleiner Lichtblick ist aber die Tatsache, dass man in den zurückliegenden Begegnungen das jeweilige Endergebnis kontinuierlich gesteigert hat. Zu einer festen Größe hat sich inzwischen die in der Schweiz lebende Lisa Karp entwickelt, obwohl sie bisher erst dreimal für den KSV an die Hantel ging. Mit einer Zweikampfleistung von 136 kg erzielte sie hervorragende 77 Relativpunkte und stellte im Stoßen eine neue Bestleistung auf. Als zweitstärkste KSV- Heberin empfahl sich die Saarbrückerin Jessica Jaeger. Nachwuchs-Athlet Lucas Nützel überzeugte ebenfalls mit einer Steigerung seiner persönlichen Bestmarken. Die Zwillingsschwestern Sinem und Simge Tas vervollständigten den guten Grünstadter Gesamteindruck.