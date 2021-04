Die Orangerie im Landschaftspark Friedrich von Gienanth ist derzeit die Wirkungsstätte von Falk Kastell. Der Künstler aus Mannheim nutzt das historische Gebäude als Atelier und entwirft dort auch Skulpturen für die Firma Gienanth. Es scheint fast so, als ob die Orangerie nie für etwas anderes geschaffen wurde.

Lichtstrahlen fallen durch die deckenhohen Fenster in die Orangerie. Beim Betreten des Gebäudes ist nicht sofort zu erkennen, ob es sich um ein Atelier oder um eine Kunstausstellung handelt. Möbel aus der Biedermeierzeit sind im Raum drapiert, Decken und Kissen liegen darauf. Ganz zufällig scheinen sie ihren Platz gefunden zu haben. Ein großes Ölgemälde hängt an einer Wand. Auch das hat Falk Kastell geschaffen, wie beispielsweise Skulpturen aus Eisen, die den Raum zieren.

Der 33-Jährige hat in der Orangerie vor zwei Monaten sein künstlerisches Zuhause gefunden, wie lange er bleiben wird, das ist noch ungewiss. „Ich fertige Werke für die Firma Gienanth an, aber auch Arbeiten für Galerien in London und Darmstadt sowie eine Ausstellung in Neustadt sollen hier entstehen“, verrät der Künstler, der Malerei, Fotografie und Design in London und Mannheim studiert hat.

Kastell arbeitet normalerweise in seinem Atelier in der Quadratestadt. Dass es ihn nun in den Landschaftspark Friedrich von Gienanth verschlagen hat, war Zufall. Kastell sagt: „Bei einer Werksführung über das Firmengelände kam der Kontakt zur Geschäftsleitung zustande.“ Der Förderverein Landschaftspark Friedrich von Gienanth habe sich ebenfalls bemüht, die Orangerie als Atelier auf Zeit zu ermöglichen. Gunther Biesterfeldt, der Vorsitzende des Fördervereins, freut sich denn auch über den besonderen Gast. „Die Orangerie bietet sich doch dafür an.“

Schönes entsteht in Schönem

Findet Kastell ebenso. Auch die Landschaft sei inspirierend. „Ich lasse mich vom Körpergefühl leiten. Aus Schönem kann Schönes entstehen. Das heißt, in einer solchen Umgebung kann Kunst wachsen. Ästhetik ist etwas ganz Wichtiges, deshalb habe ich es mir hier auch nach meinen Vorstellungen eingerichtet und Möbelstücke mitgebracht“, erzählt Kastell, der seit zehn Jahren als freischaffender Künstler arbeitet.

Aktuell arbeitet der gebürtige Heidelberger an Skulpturen für die Firma Gienanth, die in diesem Jahr auf eine 285-jährige Firmengeschichte zurückblicken kann. „Die Skulpturen sollen einen schönen Platz im Betrieb finden“, erzählt der Künstler, der 13 Jahre klassisches Ballett getanzt hat und heute noch im Mannheimer Eintanzhaus oder im Theater Felina mit modernem Tanz auf der Bühne steht.

Bevor die Skulpturen ihren Weg in die Lehrwerkstatt der Firma Gienanth finden, wo sie von den Auszubildenden in Eisen gegossen werden, hat Kastell noch einige Arbeitsschritte vor sich. Industrie-Styropor bringt er mit Messer, Holzspachtel und Hitzepistole in die gewünschte Form. Ein Formmodell zeigt ihm zuvor den Weg und inspiriert Kastell, Veränderungen vorzunehmen. Einige seiner Modelle hat er ebenfalls im Raum ausgestellt. Es sind Modelle aus Ton oder Papier, die mithilfe von Kunstharz die gewollte Patina erreichen.

Kunst trifft Industrie

Besonders spannend findet Kastell die Kombination, künstlerische Schöpfungsprozesse mit Industrieprozessen zu vereinbaren. In seinem Fall bedeutet das, auch beim Gießprozess seiner Objekte den Auszubildenden der Firma Gienanth über die Schulter schauen zu können. „Was letztlich dabei herauskommt, ist wahnsinnig spannend“, findet Kastell, der die Ruhe während seiner künstlerischen Tätigkeit ebenfalls so schätzt wie den Trubel eines industriellen Betriebs.

Erste Skulpturen sind bereits entstanden. Mit dem Ergebnis zeigt sich Kastell zufrieden. Die Objekte stellen zwei menschliche Körper dar. Nun müssen diese noch angestrahlt werden. Das Besondere seiner Arbeiten mit Gienanth liegt an der Einmaligkeit. Denn jedes Styropormodell, das später gegossen wird, gibt es nur einmal. Ausbildungsleiter Karlheinz Holtzhäuser erklärt weshalb: „Das Styropor verdampft, somit ist das Modell dann verschwunden.“ Besonders spannend sei es für seine Auszubildenden, ein weiteres Gießverfahren kennenlernen zu können und sich gleichzeitig mit Kunst auseinanderzusetzen.