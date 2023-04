Wenn der junge Mann nicht während der Fahrt mit dem Smartphone gespielt hätte, wäre er den Beamten wohl gar nicht aufgefallen: Am Samstag gegen 11.10 Uhr ist der 22-Jährige aus Monsheim aber in der Obersülzer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Die Polizisten winkten ihn heraus, weil ihnen aufgefallen war, dass der Autofahrer am Steuer ein Mobiltelefon benutzte. Gleich zu Beginn der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Des Weiteren stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest vor Ort reagierte positiv auf Amphetamin und Tetrahydrocannabinol. Dem 22-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste zur Entnahme einer Blutprobe mit zur Dienststelle gehen. Es wurden entsprechende Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein, Trunkenheitsfahrt im Verkehr sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.