„Kindern und Jugendlichen macht Corona nichts“ – wenn man die Geschichte von Lea Schütze gehört hat, wird man so etwas nie wieder sagen. Denn die Folgen einer Corona-Infektion haben das Leben der 17-Jährigen aus Carlsberg komplett verändert: Sie ist gelähmt und kämpft jeden Tag dafür, bald wieder gehen zu können.

Lea ist eine junge Frau, die Kraftsport treibt und Fotografieren und Lesen zu ihren liebsten Hobbys zählt. Sie sei nicht nur eine gute Schülerin, sondern auch ein klasse Mädchen, sagt Oma Gertrud Schütze: „Sie ist so lieb. Von ihr kommt nie ein böses Wort.“ Doch nach einer Corona-Infektion ist im Leben von Lea plötzlich alles anders: Das Virus hat bei ihr das Guillain-Barré-Syndrom ausgelöst. Die Folgen dieser Erkrankung sind gravierend: die Beine sind gelähmt.

Lea hatte sich im August vergangenen Jahres mit dem Coronavirus infiziert. An die Zeit nach ihrer Infektion, die bei ihr mit hohem Fieber, Husten und Schnupfen einherging, erinnert sie sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ so: „Nach der Erkrankung war ich immer kaputt, ich hatte eine Schwäche in den Beinen und Rückenschmerzen. Es wurde immer schlimmer.“

Erst dachte man, es seien „normale“ Folgen der Corona-Infektion

Sie