Nach einem langwierigen Prozess mit Bürgerbeteiligung ist die Sanierungssatzung für den Ortskernbereich in Sausenheim erstellt worden. Der Grünstadter Planungsausschuss hat nun in seiner jüngsten Sitzung dem Stadtrat einstimmig empfohlen, die Satzung anzunehmen.

„Das ist für mich sehr erfreulich“, sagte Gerd Walther (SPD), Ausschussmitglied und Sausenheimer Ortsvorsteher. Nun gehe es in die letzte und schwierigste Phase, nämlich die Umsetzung. Bei einer aufwendigen Untersuchung wurde festgestellt, dass an rund 100 Gebäuden im südlichen Grünstadter Ortsteil städtebauliche Missstände vorliegen. Diese sind unter anderem auf überalterte Bausubstanz, nicht mehr zeitgemäße Ausstattung der Wohnungen und Gestaltungsdefizite an historischen Häusern zurückzuführen.

Verbesserung der Infrastruktur

Auch besteht bei der öffentlichen Infrastruktur Nachholbedarf, etwa bei Begrünung und hinsichtlich des maroden Dorfgemeinschaftshauses. Um diese Mängel zu beheben, wurde ein Sanierungskonzept auf den Weg gebracht. Walther wies darauf hin, dass für die Modernisierungen jetzt nur noch rund drei Jahre Zeit bleiben, da Sausenheim 2017 als Schwerpunktgemeinde anerkannt wurde. Diesen Status, der eine bevorzugte Berücksichtigung bei Zuschüssen mit sich bringt, ist auf acht Jahre befristet.

Zur Instandsetzung ihrer Immobilien, für die Fördermittel aus dem Dorferneuerungstopf oder anderen Programmen wie Leader zu erwarten sind, können sich die Eigentümer beraten lassen. Die Kosten für diese Gespräche können von der Stadt nicht mehr übernommen werden, da ihr Budget dafür aufgebraucht ist. Insofern wird überlegt, die Finanzierung maßgeblich auf die Privatleute zu übertragen und die Stadt mit einem noch festzulegenden Pauschalbetrag zu beteiligen.