Nachdem die Herren der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim zuletzt erstmals seit langer Zeit zwei Niederlagen in Folge kassieren mussten, wollten sie die kleine Negativserie gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg III beenden. Dies gelang ihnen am Sonntagabend auch: Durch den 29:19 (19:8)-Erfolg festigten sie den zweiten Platz in der Verbandsliga.

Die Gäste aus der Westpfalz konnten am Sonntag die Reise nach Göllheim mit nur acht Spielern antreten. Dies spielte den „Nordpfälzer Wölfen“ natürlich in die Karten. Schon nach sieben Minuten war klar, dass die HR an diesem Abend wohl als Sieger den Platz verlassen wird. 8:1 stand es da bereits. „Das war die Grundlage zum Sieg. Wir haben in der Anfangsphase stabil in der Abwehr gestanden und sind gut ins Tempospiel gekommen“, analysierte HR-Trainer Johannes Finck. Daraus resultierten einige leichte Tore. 14:3, 20:8 und 23:10 lauteten zwischenzeitlich die Spielstände in einer letztlich klaren Partie.

Finck nutzte die deutliche Führung seiner Mannschaft zum munteren Durchwechseln und gab auch den drei A-Jugendlichen im Kader Einsatzzeiten. „Durch die Wechsel haben wir dann etwas die Konzentration im Passspiel und im Abschluss verloren, was aber auch normal ist“, meinte Finck. Auch wenn der dezimierte Gegner die „Wölfe“ nicht wirklich fordern konnte, war es ein Sieg, der der HR guttat. „Nach zwei Niederlagen in Folge war das ein wichtiger Sieg und wird der Mannschaft auch helfen, sich weiterzuentwickeln“, ist sich Finck sicher. Der Vorsprung des HR-Teams auf den dritten Platz beträgt weiterhin fünf Zähler.

Die Damenmannschaft der HR war an diesem Wochenende nicht im Einsatz und wird dies, wie die Herren auch, in der kommenden Woche ebenfalls nicht sein.

So spielten sie

Herren: Griebe, Frey; Drude 10, Heinz 7/3, Weigel 3, Seibert 2, Boger 2, Kerber 2, Franck 1, Cappel 1, Junghanß 1, Steinmetz, Nitz, Springer.