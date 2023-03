Jungen und Mädchen der IGS Grünstadt haben sich für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien eingesetzt. Wie die Lehrerin Christina Pollak-Tremel mitteilte, haben die Schüler an zwei Dienstagen im März, jeweils in den großen Pausen, Kuchen verkauft und insgesamt 500 Euro eingenommen. Filiz Yolcu aus der Klasse 10 c hatte die Idee, da auch Teile ihrer Verwandtschaft von der Naturkatastrophe betroffen sind. „Die Menschen dort drüben brauchen unsere Hilfe“, sagte sie. „Auch wenn jeder natürlich alleine spenden kann, wird so die ganze Schulgemeinschaft einbezogen.“ Ihre Schwester Selvi, der Mitschüler Niklas Engel sowie Schüler aus der Unter-, Mittel- und Oberstufe spendeten Kuchen, türkische Teigtaschen und Börek. Der Erlös geht an die Aktion Deutschland hilft.