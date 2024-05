Die Altleininger Waldhexen haben dem Förderverein des örtlichen Burgbades Nützliches im Wert von 4700 Euro gespendet. Das Geld, das aus Mauteinnahmen von Autofahrern und freiwilligen Zuwendungen in den Geschäften am Schmutzigen Donnerstag stammt, sollte wie jedes Jahr im Dorf bleiben. Diesmal wurde – wie 2013 schon einmal, damals ging es um Schließfächer – das Freibad ausgewählt. Investiert wurde in die Ausstattung. Wie Hexe Janina Philippi erläutert, wurden zwölf Sonnenliegen aus Kunststoff sowie zehn Schwungliegen aus Holz gekauft. „Zudem haben wir dem Vorsitzenden Ralph Ringel und seiner Frau Sabine Wasserspielzeug, zwei Fußballtore, Fußbälle wie auch Tischtennisschläger übergeben“, so Philippi. Darüber hinaus sei ein Spielgerät bestellt worden.