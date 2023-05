Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren und einer Investition von circa zwei Millionen Euro erstrahlt das Anwesen Kunstmann am Schillerplatz in Grünstadt in neuem Glanz. Ein richtiges Schmuckstück ist daraus geworden – zumindest im unteren Teil. Oben wird noch kräftig gewerkelt, aber das Restaurant „Kabale und Liebe“ öffnet schon mal.

Grünstadt. Die Sanierung und der Umbau des Anwesens Kunstmann, das jahrelang ein Schandfleck an markanter Stelle im Herzen Grünstadts war, ist sehr weit vorangeschritten. Von