Betriebsrat und Geschäftsführung der Gießerei-Gruppe Gienanth haben sich nach mehreren Tagen Verhandlungen auf einen Interessensausgleich und Sozialplan für den Standort Eisenberg geeinigt. Das Ergebnis: Insgesamt wird das Unternehmen 100 Kündigungen aussprechen, um die Belegschaft an die aktuellen Rahmenbedingungen für den Stammsitz der Gienanth-Gruppe anzupassen. Das sind 20 weniger als erwartet beziehungsweise zunächst angekündigt. Die weiteren Standorte der Gienanth-Gruppe in Kulmbach und Schwandorf-Fronberg sind von den Maßnahmen nicht betroffen. Gienanth hatte im vergangenen November ein Sanierungsverfahren in Eigenregie angestoßen.

