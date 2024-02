Das Ringen hat ein Ende: Betriebsrat und Geschäftsführung haben sich nach mehreren Tagen Verhandlungen auf einen Interessensausgleich und Sozialplan für den Gienanth-Standort Eisenberg geeinigt. Was jetzt auf die Beschäftigten zukommt.

Es wurde zäh gerungen: Anfang Februar hatte die Gießerei-Gruppe Gienanth angekündigt, in Eisenberg 120 Stellen abbauen zu wollen. Also rund ein Fünftel der Arbeitsplätze am Standort, an dem derzeit noch 630 Menschen ihren Dienst tun.

Die Gießerei-Gruppe hatte im November des letzten Jahres einen Antrag auf Sanierung in Eigenverantwortung gestellt. In den vergangenen Tagen und Wochen wurde zäh um die Arbeitsplätze gerungen, zwischenzeitlich hieß es, dass die Zahl der Entlassungen sogar höher ausfallen könnte. Nun haben Betriebsrat und Geschäftsführung aber einen Durchbruch in den Verhandlungen erzielt. Am Dienstag verkündeten sie in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass sie sich auf einen Interessensausgleich und Sozialplan für den Standort Eisenberg geeinigt haben.

Wie viele Arbeitsplätze fallen weg?

Insgesamt wird das Eisenberger Traditionsunternehmen 100 Kündigungen aussprechen. „Um die Belegschaft an die aktuellen Rahmenbedingungen für den Stammsitz der Gienanth-Gruppe anzupassen“, heißt es dazu in der offiziellen Mitteilung des Unternehmens. Die weiteren Standorte der Gienanth-Gruppe in Kulmbach und Schwandorf-Fronberg sind von den Maßnahmen nicht umfasst. Eisenberg ist von dem Stellenabbau betroffen, da dort der Maschinenformguss beheimatet ist, ein Bereich, den Gienanth in der Vergangenheit als herausfordernd eingestuft hat.

Wann wurden die Beschäftigten informiert?

Die Mitarbeitenden in Eisenberg wurden laut Gienanth am Dienstag in einer Belegschaftsversammlung von Geschäftsführung, Sanierungsberatern und Betriebsrat ausführlich über die Ergebnisse der Verhandlungen informiert.

Welche Regelungen wurden für die Betroffenen getroffen?

Die Vereinbarung sieht die Kündigung von 100 Beschäftigten vor, die – abhängig von individuellen Ansprüchen auf Urlaub und Freizeitausgleich – bis Ende Mai 2024 aus dem Unternehmen ausscheiden werden. Bis dorthin arbeiten sie regulär weiter und erhalten ihre vollen Vergütungen, so Gienanth.

Zusätzlich werden die Auswirkungen der Kündigungen über Abfindungen in einem Insolvenzsozialplan abgemildert, der das gesetzlich zulässige Maximum an sozialem Ausgleich in Höhe von 2,5 Bruttomonatsentgelten für die Arbeitnehmer vorsieht.

Was sagt die Geschäftsführung?

„Es waren sehr intensive Verhandlungen in den vergangenen Tagen, die wir mit großer Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit geführt haben, die aber auch von gegenseitigem Respekt geprägt waren“, wird Gienanth-Geschäftsführer Torsten Stein in der offiziellen Pressemitteilung zitiert. Er denke, dass man zu einem Ergebnis gekommen sei, das beide Seiten zufriedenstellen könne. Stein „Unsere Vereinbarung mit dem Betriebsrat ist ausgewogen und wird vielen berechtigten Interessen gerecht.“

Gienanth-Geschäftsführer Stephan Vrublovsky ergänzt: „Natürlich fällt es einem nicht leicht, sich von den betroffenen Kolleginnen und Kollegen zu trennen. Gleichzeitig haben wir als Gienanth-Gruppe aber keine andere Möglichkeit, wenn wir eine echte Sanierungsperspektive für die verbleibenden knapp 500 Arbeitsplätze in Eisenberg erhalten möchten.“ Mit dem Verhandlungsergebnis werde Gienanth in die Lage versetzt, den Investorenprozess auch unter Vollkosten weiter voranzutreiben, damit es zu einem zügigen Abschluss der Gespräche kommen kann. Vrublovsky: „Es ist damit ein Schritt zur Zukunftssicherung des Standortes.“

Was sagt der Betriebsrat?

„Obwohl wir der Geschäftsführung einige für uns sehr wichtige Zugeständnisse abringen konnten, haben die Verhandlungen an den Nerven der Betriebsräte gezerrt“, wird der Betriebsratsvorsitzende Rico Günther zitiert. Der Betriebsrat habe sich in den Verhandlungen vor jede Arbeitnehmerin und vor jeden Arbeitnehmer gestellt. „Wir konnten uns in den engen Spielräumen der Insolvenz durchsetzen, um ein Maximum an Arbeitsplätzen zu erhalten. Aber trotz einer ausgewogenen und rechtlich vertretbaren sozialen Auswahl: Uns schmerzt jede Kündigung.“

Durchgesetzt haben sich der Betriebsrat „unter anderem ,Pro Ausbildung’ und ebenso für unsere leistungsgeminderten Beschäftigten, die an ihren angestammten Arbeitsplätzen verbleiben. Wir haben jetzt ein Verhandlungsergebnis, dass mit dem Vorzeichen des Insolvenzverfahrens versehen sachlich vernünftig ist.“

Kündigungen, so Günther, würden nicht auf einzelne betriebliche Bereiche konzentriert, sondern werden über sämtliche Bereiche und Altersgruppen des Betriebs in Eisenberg hinweg verteilt. „Den betroffenen Kolleginnen und Kollegen werden wir auch über den Zeitpunkt der Kündigung hinaus mit Rat und Tat zur Verfügung stehen“, so Günther.

Mit der Insolvenz sei eine neue Ära bei Gienanth angebrochen, die Herausforderungen und hoffentlich neue Chancen mit sich bringt. „Wir werden uns dafür stark machen, dass keiner unserer Kolleginnen und Kollegen ins Bodenlose stürzt“, verspricht Günther.