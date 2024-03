Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Leader-Programm der Region Rhein-Haardt geht in die nächste Runde: Vor allem Menschen aus der VG Leiningerland können in der nächsten Förderperiode der Europäischen Union Geld für Projekte erhalten. Wer die Finanzspritze erhalten kann, wie viel Förderung es gibt und welche Projekte bereits in der Vergangenheit profitiert haben.

Um was geht es bei dem Leader-Programm?

Die Initiative Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Förderung und Entwicklung der ländlichen Regionen