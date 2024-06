In Kirchheim gab es 2019 noch drei Kandidaten für das Amt des Ortschefs: Kay Kronemayer (FWG) setzte sich seinerzeit in einer Stichwahl mit 65,2 Prozent der Stimmen (631) gegen den Amtsinhaber Robert Brunner (CDU) mit 34,8 Prozent (337) durch, trat diesmal jedoch aus beruflichen Gründen nicht noch einmal an. Als einziger Bewerber ging nun der 53-jährige Fachkrankenpfleger Thomas Dhonau (SPD) an den Start, die Kirchheimer haben ihm 71,3 Prozent ihrer Stimmen gegeben. 757 Wähler sprachen sich für ihn aus, 304 gegen ihn, und es gab 29 ungültige Stimmzettel. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,6 Prozent.