Dorfmoderation in Zeiten der Seuche – damit musste sich die Gemeinde Kleinkarlbach herumschlagen. Statt einer Auftaktveranstaltung wurde den Bürgern deshalb eine Haushaltsbefragung angeboten. Die Resonanz ist erstaunlich. Jetzt liegen die Bögen vor.

Etwa 320 Haushalte gibt es in Kleinkarlbach, 109 haben die Bögen ausgefüllt und bei der Gemeinde abgegeben. „Das ist eine enorme Rückmeldung, die deutlich über dem Anteil der Bürger liegt, den wir sonst erreichen“, sagt Peter Dell, Geschäftsführer des Landauer Beratungsbüros Kobra. „Wir werden trotz der Befragung voraussichtlich am 29. April dennoch eine Art Auftaktveranstaltung anbieten, allerdings dann unter anderen Voraussetzungen, denn wir werden bereits mit konkreten Vorstellungen arbeiten können“, sagt er.

Besonders freut sich Dell darüber, dass sich ein sehr repräsentativer Altersdurchschnitt bei der Auswertung der Bögen ergeben hat. Rund 90 Prozent der Bürger, die der Gemeinde geantwortet haben, sind zwischen 21 und 80 Jahren alt. „Der Rücklauf bildet die Altersstruktur in unserer Gemeinde sehr gut ab. Vor allem die Gruppe der 41- bis 60-Jährigen hat sich stark beteiligt“, ergänzt Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD).

Zweidrittel wollen in Arbeitsgruppen aktiv sein

Abgefragt wurden neben den persönlichen Daten wie Haushaltsgröße und Alter auch die Bereitschaft, in Arbeitsgruppen der Dorferneuerung mitzuwirken. Zwei Drittel aller Befragten haben signalisiert, dass sie tatsächlich aktiv werden und an der Meinungsbildung teilhaben wollen. „Es werden sich wohl drei Arbeitsgruppen bilden“, sagt Dell: Eine Projektgruppe wird sich um „Dorfentwicklung und Verkehr“ kümmern, es werde ein Gruppe „Zukunft im Dorf“ geben, die sich mit Infrastruktur, Tourismus, Vereinen und Sozialem beschäftigen wird. Der dritten Gruppe wird der Themenbereich „Energie, Klima und Umwelt“ zugeordnet.

Darüber hinaus werden Kinder und Jugendliche jeweils eine eigene Arbeitsgruppe bekommen. „Wir werden voraussichtlich über die Grundschule die Kinder zwischen sechs und zehn Jahren einladen. Daneben wird ein Jugendforum für die Gruppe bis zum Alter von 18 Jahren angeboten“, kündigt Dell an. Aufgrund der Coronakrise habe die gesamte Dorfmoderation zeitlich nach hinten geschoben werden müssen, allerdings entstehe letztlich kein Druck, betont er.

Was die Kleinkarlbacher umtreibt, sind weniger Fragen der Mobilität, sondern vielmehr wünschen sie sich wieder einen Allgemeinmediziner im Ort. Großes Thema ist die weitere Verwendung des Schulgebäudes, wenn der Neubau in Kirchheim vollendet ist und dann die Kinder dort unterrichtet. „Der Wunsch der Bürger ist, dass das Schulhaus Eigentum der Gemeinde wird“, sagt Krauß. Die Palette der Vorschläge für die weitere Nutzung der Unterrichtsräume reiche vom Mehrgenerationen- oder Jugendtreff bis hin zur Reparaturwerkstatt. „Die Bürger haben sich sehr stark mit diesem Thema beschäftigt, das zeigt, dass hier Bedarf besteht. Selbst eine Dorfdisco wurde genannt“, ergänzt Krauß. Interesse bestehe vor allem an deutlich mehr sozialem Miteinander. „Ein ganz großer Wunsch ist ein Dorfcafé, das in 86 Bögen genannt wurde“, sagt Martin Tielmann von Kobra, der zusammen mit Dell die erste Auswertung der Bögen vorgenommen hat.

Ideen: Repair-Café und Sportangebote

„Das wird in jedem Fall eine Institution sein über deren Realisierung wir reden werden“, meint Krauß. Gewünscht wurden auch ein Repair-Café sowie Bewegungs- und Sportangebote. „Wir haben festgestellt, dass der Bedarf an persönlichen Treffen sehr groß ist“, so der Bürgermeister. Ein weiterer Bereich, der öfter angesprochen wurde, ist die Ochsenwiese, die anders gestaltet werden soll. „Die Kleinkarlbacher wünschen sich hier Verbesserungen. Anfangen werden wir mit Licht, das über Solarstrom versorgt wird“, sagt Krauß.

Seitens der Kinder- und Jugendlichen wurde vor allem gewünscht, die Treffpunkte und Spielplätze zu überprüfen und das Angebot dort zu erweitern. Negativ bewertet werden von den Einwohnern vor allem die Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche, die so gut wie nicht vorhanden sind. Bei der Befragung war auch ein Gewinnspiel ausgelobt, bei dem es um drei Präsentkörbe ging. Die Gewinner stehen schon fest und sollen am 29. April während der Auftaktveranstaltung ihre Geschenke erhalten.