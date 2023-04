Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schon zum zweiten Mal in Folge wurde der Grünstadter Weinwettstreit wegen der Pandemie abgesagt: So werden für das vierte Wochenende im Juli auf dem Luitpoldplatz kein Weindorf und keine Bühne aufgebaut. Und von der Bühne, die ungenutzt im Depot liegt, will sich die Stadt jetzt trennen: Sie steht zum Verkauf.

Aber das bedeutet nicht, dass die Verwaltung zutiefst pessimistisch ist und auch im kommenden Jahr mit einer Absage des Weinfestes rechnet. Es sind finanzielle Aspekte, die zu der Entscheidung führten.